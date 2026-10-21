Erlösung für Wirtz – und viel Lob

Beim 4:3 in der Champions League gegen Villarreal trifft der deutsche Nationalspieler erstmals seit April für Liverpool.

Der Abend begann für Florian Wirtz an einem denkbar schlechten Ort: auf der Bank. Nicht als Strafe, sondern offenbar der Belastungssteuerung wegen hatte er dort Platz nehmen und zusehen müssen, wie der FC Liverpool in der Champions League gegen den FC Villarreal einer Niederlage entgegen wankte. Dass die Reds nach 90 Minuten dennoch als Sieger dastanden, lag dann auch an dem zuletzt häufig kritisierten Wirtz – der nach seiner Einwechslung und seinem ersten Tor für Liverpool seit April reichlich Lob erhielt.

„Florian hat jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in Folge auf sehr hohem Niveau gespielt“, betonte Teammanager Andoni Iraola nach dem 4:3 (2:2) am Dienstagabend gegen Villarreal am 3. Spieltag der Ligaphase in der Königsklasse: „Heute hat er mit seinem Tor dafür gesorgt, dass wir das Spiel weitgehend kontrollieren konnten.“

Iraola hatte den Nationalspieler zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, zuvor hatte Liverpool bereits einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Dem 3:2 durch Alexis Mac Allister (65.) ließ Wirtz kurz darauf dann das 4:2 folgen (68.), als er mit viel Platz im Strafraum einen Linksschuss platziert ins rechte untere Eck setzte. „Wieder eine positive Entwicklung, und er nimmt den Ball mit einer kleinen Bewegung mit – mit dem rechten Fuß auf den linken – und schiebt ihn einfach am Torwart vorbei. Ein toller Schuss“, lobte der frühere englische Nationalstürmer Alan Shearer bei Prime Video.

Zuletzt hatte Wirtz Ende April in der Liga gegen Crystal Palace getroffen, sein Torjubel nach der Erlösung gegen Villarreal drückte eher Erleichterung als pure Freude aus. Dabei misst Iraola den 23-Jährigen nicht ausschließlich an Scorerpunkten. „Es gab auch schon Spiele, in denen er sehr gut gespielt hat, ohne dabei direkt mit Toren oder Vorlagen aufzufallen“, sagte der Spanier.

DEINE MEINUNG

Wegen seiner schwachen Trefferquote war Wirtz aber auch immer wieder kritisiert worden, Ex-Liverpool-Profi Jamie Carragher sagte zuletzt in einer Folge von „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“: „Ich habe selbst gesagt, dass er meiner Meinung nach nicht in die Mannschaft gehört, aber Liverpool keinen Ersatz für ihn hat.“

Iraola sah dies nach Wirtz‘ Auftritt gegen Villarreal freilich anders: „Er ist ein sehr dynamischer Spieler, sowohl mit als auch gegen den Ball“, erklärte der 44-Jährige, „es ist schwierig, ihn zu stellen und in den Griff zu bekommen. Er findet die Räume, in denen er dem Gegner wehtun kann und wird nach und nach auch bei den Zahlen immer besser.“