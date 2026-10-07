Emotionale Messi-Nachricht – Ronaldo reagiert

Lionel Messi findet nach seinem letzten Länderspiel für Argentinien emotionale Worte. Auch Superstar und Dauer-Rivale Cristiano Ronaldo meldet sich zu Wort.

Nur wenige Stunden nach seinem Abschiedsspiel hat sich Lionel Messi emotional zu Wort gemeldet und auf seine atemberaubende Karriere zurückgeblickt. „Gestern war mein letztes Spiel, und ich vermisse es schon, das blau-weiße Trikot zu tragen“, schrieb der Argentinier bei Instagram und postete Bilder von seinem emotionalen Abschiedsspiel gegen Benin.

Der Post ging, wie eigentlich jeder Post des Argentiniers, viral. Nur 20 Minuten nach Veröffentlichung hatten bereits mehr als zwei Millionen Menschen den Beitrag gelikt. Sogar Cristiano Ronaldo, Messis langjähriger Dauer-Rivale, hinterließ einen Kommentar unter Messis Worten. „Leo, du hast dein Land so viele Jahre lang verteidigt und eine Geschichte geschrieben, die für immer in Erinnerung bleiben wird. Mein ganzer Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast. Eine Umarmung“, schrieb der Portugiese.

Messi gedenkt Diego Maradona

Messi hatte am Dienstag sein 208. Länderspiel für Argentinien absolviert, es war sein letzter Auftritt im Trikot des Weltmeisters von 2022. „Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Es war ein unglaublicher Weg, voller Freuden, aber auch einiger trauriger Momente, doch für mich steht fest, dass sich jeder Schritt gelohnt hat.“

Gleichzeitig bedankte sich Messi auch bei der 2020 verstorbenen Ikone Diego Maradona, die Argentinien 1986 zum WM-Titel geführt hatte und neben Messi als größter Sportler des Landes gilt. „Ich möchte Diego nicht vergessen, der unser Land dorthin gebracht hat, wo es hingehört, und der uns – wie ich immer sage – bei jedem Schritt, den wir gemacht haben, geholfen hat, sowohl hier bei uns als auch vom Himmel aus“, fuhr Messi fort.

Der Offensiv-Superstar hatte beim 3:0-Sieg gegen Benin selbst per Elfmeter getroffen (71.). Mit Argentinien gewann Messi 2022 die Weltmeisterschaft und sowohl 2021 als auch 2024 die Copa América.