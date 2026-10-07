"Sagt Bescheid, dann rege ich mich mehr auf"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft holt aus vier Nations-League-Spielen nur einen Sieg. In der Weltrangliste kostet das Abschneiden dem DFB Punkte und Platzierungen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der aktuellen Weltrangliste, die die FIFA am Mittwoch veröffentlicht hat, auf Platz 13 abgerutscht.

In der zurückliegenden Länderspiel-Periode hatte Deutschland unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp lediglich einen Sieg aus vier Nations-League-Auftritten verbucht. Mit 1717.52 Punkten ist Deutschland somit in der Weltrangliste um einen Platz abgerutscht. Die Schweiz, die ihre vier Nations-League-Spiele allesamt gewinnen konnte, ist an Deutschland vorbeigezogen und steht nun auf Rang zwölf.

Jürgen Klopp und Deutschland rutschen in der Weltrangliste auf Platz 13 Jürgen Klopp und Deutschland rutschen in der Weltrangliste auf Platz 13 © IMAGO/Nico Herbertz

Portugal klettert in die Top 5

An der Spitze thront weiterhin Welt- und Europameister Spanien (2011.57 Punkte), gefolgt von Vizeweltmeister Argentinien (1972.80 Punkte) und Frankreich (1958.86 Punkte).

Einer der Gewinner der Länderspiel-Periode ist Portugal. Die Iberer kletterten durch vier Siege auf Platz 5, während Brasilien und Marokko um einen Platz abrutschten.

Die Top 10 der Weltrangliste (Stand: 7. Oktober 2026):