Deutschland rutscht unter Klopp in der Weltrangliste ab
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft holt aus vier Nations-League-Spielen nur einen Sieg. In der Weltrangliste kostet das Abschneiden dem DFB Punkte und Platzierungen.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der aktuellen Weltrangliste, die die FIFA am Mittwoch veröffentlicht hat, auf Platz 13 abgerutscht.
In der zurückliegenden Länderspiel-Periode hatte Deutschland unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp lediglich einen Sieg aus vier Nations-League-Auftritten verbucht. Mit 1717.52 Punkten ist Deutschland somit in der Weltrangliste um einen Platz abgerutscht. Die Schweiz, die ihre vier Nations-League-Spiele allesamt gewinnen konnte, ist an Deutschland vorbeigezogen und steht nun auf Rang zwölf.
Portugal klettert in die Top 5
An der Spitze thront weiterhin Welt- und Europameister Spanien (2011.57 Punkte), gefolgt von Vizeweltmeister Argentinien (1972.80 Punkte) und Frankreich (1958.86 Punkte).
Weitere News
Einer der Gewinner der Länderspiel-Periode ist Portugal. Die Iberer kletterten durch vier Siege auf Platz 5, während Brasilien und Marokko um einen Platz abrutschten.
Die Top 10 der Weltrangliste (Stand: 7. Oktober 2026):
- Spanien (2011.57 Punkte)
- Argentinien (1972.80 Punkte)
- Frankreich (1958.86 Punkte)
- England (1925.59 Punkte)
- Portugal (1807.69 Punkte)
- Brasilien (1806.51 Punkte)
- Marokko (1805.34 Punkte)
- Belgien (1779.17 Punkte)
- Niederlande (1778.61 Punkte)
- Mexiko (1738.48 Punkte)