Nach dem Spiel zwischen Austria Salzburg und Wacker Innsbruck kommt es zu einem Eklat. Ein Kind bewirft den Gäste-Trainer mit einem Becher.

Eklat in der österreichischen 2. Liga! Austria Salzburg durfte zwar bei Wacker Innsbruck einen prestigeträchtigen Auswärtssieg feiern, doch nach dem Schlusspfiff sorgten unschöne Szenen für Aufsehen: Trainer Christian Schaider wurde von einem Wurfgeschoss getroffen.

Nach dem 1:0 in Innsbruck bekam Salzburgs Coach im ausverkauften Tivoli-Stadion einen Becher ins Gesicht und verletzte sich dabei an der Nase. Schaider zog sich einen sichtbaren Cut zu, der auch kurz blutete.

Kind wirft Trainer Becher ins Gesicht

Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach Spielende, als der Coach mit seinen Spielern abklatschte. Nach Angaben des Trainers ging er in Richtung Tribüne und wurde aus kurzer Distanz von einem Kind mit einem Becher aus der zweiten Zuschauerreihe beworfen.

Seiner Einschätzung nach sei es nicht einmal zehn Jahre alt gewesen. Der Werfer verschwand anschließend.

„Dann ist irgendwas falsch in unserer Gesellschaft“

Im Interview mit dem ORF zeigte er sich tief enttäuscht. „Die Stimmung war top“, sagte der 49-Jährige zunächst, ehe er deutliche Worte fand: „Wir müssen in unserer Gesellschaft ein bisschen umdenken. Wenn Kinder im Stadion dem Trainer der Gästemannschaft einen Becher ins Gesicht werfen, dann ist irgendetwas falsch in unserer Gesellschaft. Das hat am Fußballplatz nichts verloren. Da müssen die Kinder anders erzogen werden.“

Die Verletzung an der Nase machte die Situation für den Salzburg-Coach umso bitterer. „Ein nicht würdiger Abschluss für dieses Spiel. Es ist äußerst bedenklich“, erklärte Schaider.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.