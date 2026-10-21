Bittere Momente für Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo erlebt mit Al-Nassr persönlich einen Abend zum Vergessen. Gleich zweimal vergibt der portugiesische Superstar Großchancen kläglich.

Cristiano Ronaldo hat am Dienstagabend beim Duell von Al-Nassr mit Neom SC in der Saudi Pro League den großen Unglücksraben gespielt. Der Portugiese verschoss zunächst einen Foulelfmeter und verpasste später auch eine weitere riesige Torchance.

Kurz vor der Halbzeit bot sich Ronaldo die erste große Gelegenheit. Nach einer VAR-Überprüfung entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Al Nassr. Der 41-Jährige übernahm die Verantwortung selbst, scheiterte aber vom Punkt. Sein Versuch flog links am Tor vorbei.

Ronaldo trifft das leere Tor nicht

Doch damit war Ronaldos bitterer Auftritt noch nicht beendet. Auch nach dem Seitenwechsel kam der fünffache Weltfußballer zu einer weiteren hervorragenden Möglichkeit. Nach einem Freistoß stand er aussichtsreich vor dem Tor und musste den Ball eigentlich nur noch über die Linie drücken.

Stattdessen setzte er den Abschluss neben den Kasten und ließ selbst das nahezu leere Tor ungenutzt. In den sozialen Medien verbreiteten sich die Videos beider Szenen schnell. Immerhin: Den Sieg holten Ronaldo und seine Teamkollegen dennoch.

In der 61. Minute schoss Joao Félix den goldenen Treffer des Tages. Al-Nassr gewann mit 1:0 und blieb in der Tabelle auf Rang drei.