Barca dominiert Ballon-d’Or-Gala – auch de la Fuente geehrt

Fast alle wichtigen Auszeichnungen bei der prestigeträchtigen Ehrung gehen in das Land des Weltmeisters.

Spanische Dominanz beim Ballon d’Or: Fast alle wichtigen Auszeichnungen bei der prestigeträchtigen Ehrung sind in diesem Jahr in das Land des Weltmeisters gegangen. Nationalcoach Luis de la Fuente (65) wurde am Montag in London als Trainer des Jahres ausgezeichnet, er tritt die Nachfolge seines Landsmanns Luis Enrique (Paris Saint-Germain) an.

Alexia Putellas sicherte sich zum dritten Mal nach 2021 und 2022 den Ballon d’Or. Bis Sommer hatte sie in Barcelona gespielt, inzwischen steht sie bei den London City Lionesses unter Vertrag.

Luis de la Fuente ist Trainer des Jahres Luis de la Fuente ist Trainer des Jahres © AFP/SID/FRANCK FIFE

Unter de la Fuentes Führung triumphierte die spanische Männer-Nationalmannschaft 2023 in der Nations League, bei der EM 2024 in Deutschland und bei der WM in diesem Sommer. Erst kürzlich verlängerte er seinen Vertrag bis 2032. Putellas ist neben ihrer Vorgängerin Aitana Bonmati die zweite Spielerin, die zum dritten Mal mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet wurde.

Auch Yamal und Co. geehrt

In den anderen Kategorien dominierte vor allem der FC Barcelona, die Frauen des katalanischen Ausnahmeklubs wurden als Team des Jahres ausgezeichnet. Lamine Yamal (19) gewann zum dritten Mal in Folge die Kopa-Trophäe als bester junger Spieler – obwohl er sie seinem Teamkollegen Pau Cubarsi gegönnt hätte. „Er spielt schon lange auf einem hervorragenden Niveau“, sagte Yamal.

Barca-Angreiferin Vicky López (20) gewann erneut bei den Frauen. Ihr Trainer Pere Romeu (32), der mit Barcelona das Quadrupel aus Meisterschaft, Pokal, Supercup und Champions League geholt hatte, erhielt die Auszeichnung als Coach des Jahres bei den Frauenteams. Auch Barcas Cata Coll wurde in London als beste Torhüterin geehrt. Bei den Männern gewann Spaniens Nationalkeeper Unai Simón (Athletic Bilbao).