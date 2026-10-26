Auf der offiziellen Website des Ballon-d'Or-Awards wird Harry Kane zwischenzeitlich als Sieger vermeldet. Auch über Lamine Yamal und Kylian Mbappé werden entsprechende Artikel veröffentlicht.

Auf der offiziellen Website des Ballon-d’Or-Awards kam es am Tag der Preisverleihung (JETZT im LIVETICKER) wohl zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. In drei einzelnen Artikeln, die auf der Website erschienen sind, sollen laut übereinstimmenden Berichten Harry Kane, Lamine Yamal und Kylian Mbappé als die jeweiligen Sieger vermeldet worden sein.

Zahlreiche internationale Medien berichteten darüber. „Chaos beim Ballon d’Or: Auf der offiziellen Website werden versehentlich Lamine, Mbappé und Kane als Gewinner genannt“, lautet ein entsprechender Titel der spanischen Marca.

The official Ballon d'Or website has posted three different articles promoting Kane, Mbappé and Yamal as winners



The organisers are in shock and conducting an investigation @NathSalt1 pic.twitter.com/XPg1euo7Pq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 26, 2026

Im Anschluss sollen die Berichte zügig wieder von der Website gelöscht worden. Klickt man nun auf eine Verlinkung zu den Artikeln, wird man auf eine fehlerhafte Seite der Website geführt.

In der URL ist aber zum Beispiel im Falle Kanes noch folgendes – auf Englisch – zu lesen: „Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or 2026 – hier sind seine besten und bedeutendsten Tore aus einer Saison mit 61 Toren.“

Ballon d’Or: Zeremonie in London beginnt um 21 Uhr

Ähnliche Artikel soll es auch für Yamal und Mbappé gegeben haben. Bei Mbappé lautet die URL übersetzt: „Kylian Mbappé gewinnt den Ballon d’Or 2026 als Inbegriff beständiger Spitzenleistungen auf höchstem Niveau.“

Etwaige Screenshots der vermeintlichen Artikel machten in den Sozialen Medien schnell die Runde. Der Wahrheitsgehalt der Bilder lässt sich nicht abschließend überprüfen. Laut der Daily Mail sollen die Artikel über eine halbe Stunde online gewesen sein, ehe sie wieder entfernt wurden. Die Organisatoren seien geschockt, hieß es. Es soll zudem eine Untersuchung eingeleitet worden sein.

DEINE MEINUNG

Vom Veranstalter selbst gab es auf den offiziellen Kanälen bisher keine Stellungnahme.

Anlässlich des Jubiläums findet die Veranstaltung erstmals außerhalb von Paris statt: Dieses Jahr richtet die Fußballwelt ihren Blick Richtung Londoner Innenstadt. Ab 21 Uhr steigt die feierliche Zeremonie im Palladium Theatre, zwei Stunden vorher startet bereits der rote Teppich.

Für den englischen Austragungsort wurde sich zu Ehren von Stanley Matthews, dem ersten Preisträger von 1956, entschieden.

mit Sport-Informations-Dienst (SID)