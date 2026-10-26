Schnappt er Kane den Ballon d'Or vor der Nase weg?

Die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl schafft es knapp nicht in die Top 10.

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl hat bei der Verleihung des Ballon d’Or den Sprung in die Top 10 knapp verpasst.

Die Offensivspielerin des deutschen Double-Gewinners Bayern München landete bei der prestigeträchtigen Ehrung auf dem zwölften Platz. Schon vor der Zeremonie am Abend in London gaben die Veranstalter einige Platzierungen bekannt.

Bühl gehört als einzige Deutsche zu den Top 30 Bühl gehört als einzige Deutsche zu den Top 30 © picture-alliance/SVEN SIMON/SID/Malte Ossowski

Bühl verbessert Platzierung aus dem Vorjahr

Die 25-Jährige hatte es als einzige deutsche Spielerin unter die 30 Nominierten geschafft. Im Vorjahr war sie auf Rang 19 gelandet.

Bei den Frauen wird der Ballon d’Or erst seit 2018 vergeben. Als bislang letzte Deutsche schaffte es Alexandra Popp 2023 in die Top 10, sie wurde Siebte. Ex-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan hatte bei der ersten Vergabe den dritten Platz belegt und damit für das beste deutsche Ergebnis gesorgt.