Der Stürmerstar des FC Barcelona ist in Topform, muss beim Testspiel von Brasilien in Australien aber in der Halbzeit ausgewechselt werden.

Bangen für Hansi Flick: Stürmerstar Raphinha vom spanischen Meister FC Barcelona ist beim erfolgreichen Testspiel von Brasilien in Australien (4:2) mit „Muskelbeschwerden im rechten Oberschenkel“ zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Das bestätigte der brasilianische Fußball-Verband CBF bereits während des Spiels in Brisbane, bei dem Raphinha kurz vor dem Pausenpfiff per Foulelfmeter noch zum zwischenzeitlichen 2:2 (45.) getroffen hatte.

Raphinha-Ausfall würde Flick hart treffen

Für Barcelona wäre ein Ausfall des 29-Jährigen ein harter Schlag, Raphinha steht nach acht Pflichtspielen bei 14 Toren und drei Vorlagen und soll zeitnah seinen Vertrag verlängern.

Schon in der vergangenen Saison hatte Trainer Flick wegen wiederkehrender Oberschenkelprobleme immer wieder über längere Zeit auf Raphinha verzichten müssen. Im März etwa hatte er sich ebenfalls in einem Länderspiel gegen Frankreich verletzt, Flick war darüber „nicht glücklich“.

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Ohne Raphinha sorgten Bruno (69.) und Vinícius Júnior per Foulelfmeter (80.) vier Tage nach dem 1:1 im ersten Spiel in Down Under für den ersten brasilianischen Sieg nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM im Sommer gegen Norwegen. Vanderson (3.) hatte die Gäste sehenswert früh in Führung gebracht, Alessandro Circati (28.) und Connor Metcalfe vom Zweitligisten FC St. Pauli mit einem traumhaften Distanzschuss (33.) hatten das Spiel aber zwischenzeitlich zugunsten der Australier gedreht.