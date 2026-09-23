Vergewaltigungs-Vorwurf! Hakimi muss vor Gericht

Diese Hakimi-Aktion passt den Kanadiern so gar nicht

Berufung final abgelehnt! Achraf Hakimi muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht

Der marokkanische Nationalspieler Achraf Hakimi muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Dies bestätigte der Kassationsgerichtshof, die höchste Instanz in der französischen Justiz, am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur AFP aus entsprechenden Kreisen erfuhr.

Während der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada hatte ein Berufungsgericht bestätigt, dass sich Hakimi wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2023 gerichtlich verantworten müsse.

Achraf Hakimi muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten Achraf Hakimi muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten © IMAGO/ZUMA Press

Hakimi wird Vergewaltigung vorgeworfen – er bestreitet die Anschuldigung

Der Profi von Paris St. Germain hatte gegen diese Entscheidung Berufung beim Kassationsgerichtshof eingelegt. Die Anschuldigung der Vergewaltigung hatte der 27-Jährige wiederholt zurückgewiesen. Bei einer Anhörung im vergangenen Mai hatte Hakimi beantragt, das Verfahren einzustellen.

Eine damals 24-Jährige hatte im Februar 2023 bei der Polizei ausgesagt, sie sei von Hakimi vergewaltigt worden. Sie hatte zunächst keine Anzeige erstattet.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach