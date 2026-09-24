Der einstige England-Star Dele Alli hält sich aktuell beim Viertligisten FC Barnet fit. Dessen Trainer macht dem 30-Jährigen ein Angebot.

Früh als Wunderkind gefeiert, reihte Dele Alli in den vergangenen Jahren eher einen Tiefschlag an den anderen. Seit seinem Aus bei Como 1907 im vergangenen Jahr ist der 30-Jährige ohne Klub. Mittlerweile ist Alli beim englischen Viertligisten FC Barnet gelandet.

„Bei unserem Fußballverein trainieren viele Jungs mit, deren Verträge abgelaufen sind, und wenn Dele mit uns trainieren möchte, stehen ihm die Türen offen. Er kann bei uns wieder fit werden und mit der Mannschaft trainieren“, sagte Barnet-Trainer Dean Brennan bei talkSport.

Dele Alli ist seit seinem Aus bei Como 2025 ohne Verein Dele Alli ist seit seinem Aus bei Como 2025 ohne Verein © IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Dele Alli? „Ich würde ihn sofort nehmen“

Man könne die Einrichtungen des Klubs im Norden Londons anmieten, bestätigte der Coach. Das hat zuletzt offenbar auch Alli getan. Anschließend verbreitete der offensive Mittelfeldspieler Aufnahmen seines Trainings über seine sozialen Kanäle. Barnet-Trainer Brennan stellte dem früheren englischen Nationalspieler sogar ein Engagement in Aussicht.

„Ich würde ihn sofort nehmen. Man müsste verrückt sein, ihn nicht zu nehmen“, betonte der Coach des Spitzenreiters der League Two. „Er ist ein guter Fußballer, er macht gerade eine wirklich schwere Zeit durch. Es gibt offensichtlich gewisse Gründe, warum ihn niemand unter Vertrag genommen hat.“

Brennan zog gar einen Vergleich zu Harry Redknapp, der 1999 als Trainer von West Ham United den umstrittenen Paolo Di Canio unter Vertrag nahm, nachdem dieser für eine Attacke gegen einen Schiedsrichter gesperrt worden war. „Jeder hat eine zweite Chance im Leben verdient.“

DEINE MEINUNG

Alli fliegt bei Debüt für Como vom Platz

Alli hat sowohl auf als auch außerhalb des Platzes eine bewegte Laufbahn hinter sich. In Como hatte er bei seinem Debüt im März 2025 gleich einen Platzverweis kassiert, es sollte sein einziger Einsatz bleiben.

Nach seinem Aus in Como hatte es bereits Spekulationen über ein mögliches vorzeitiges Karriereende gegeben. Zwischenzeitliche Gerüchte um einen Wechsel zum Erstliga-Aufsteiger AC Monza zerschlugen sich.

Vor drei Jahren hatte er in einem Interview schockierende Erlebnisse aus seiner Kindheit offenbart. „Mit sechs Jahren wurde ich von einem Freund meiner Mutter missbraucht, die eine Alkoholikerin war“, sagte Alli im Podcast The Overlap von Ex-Profi Gary Neville. Unter Tränen erzählte er damals seine Geschichte.

Alli berichtet Schockierendes aus seiner Kindheit

„Dann wurde ich nach Afrika geschickt, um Disziplin zu lernen und wieder zurückgeschickt. Mit sieben habe ich angefangen zu rauchen, mit acht habe ich mit Drogen gedealt”, berichtete er. Schon in jungen Jahren musste er Todesängste durchstehen: „Mit elf wurde ich von einem Mann aus der Nachbarschaft von einer Brücke gehängt.“

Rund ein Jahr später wurde er adoptiert, von einer wunderbaren Familie. Sie rettete sein Leben, auch wenn er sich ihr nicht wirklich öffnen konnte. Der Fußball war der nächste Anker im Leben des jungen Alli, doch die Probleme von einst konnte er nicht komplett hinter sich lassen.

Als er schließlich mit 16 Profi wurde, nahm „alles seinen Lauf“. In den Augen der Öffentlichkeit habe er den Kampf gewonnen, aber „innerlich habe ich den Kampf verloren“.

Durchbruch bei Tottenham Hotspur

Bei Tottenham Hotspur gelang ihm als Teenager der Durchbruch. Mit 19 Jahren wurde Alli erstmals für die englische Nationalmannschaft berufen. Doch mit Mitte 20 wurden die sportlichen Hochglanzmomente weniger. Sein damaliger Trainer José Mourinho nannte ihn „faul“. Und der damals noch unbekannte innerliche Kampf des jungen Mannes tobte ungebremst weiter. Alli griff zu Alkohol und Schlaftabletten.

2022 wechselte Alli zum FC Everton, zwischenzeitlich suchte er per Leihe sein Glück bei Besiktas Istanbul. Nach seinem Vertragsende bei Everton war er über ein halbes Jahr vereinslos, ehe er bei Como eine Chance bekam. Doch dieses Kapitel endete unrühmlich.