Von einem kometenhaften Aufstieg kann man bei Ryan Naderi nun wahrlich sprechen. Der 23-Jährige spielte vor sechs Monaten noch in der Dritten Liga. Jetzt brilliert er in Schottland.

Von der 3. Liga ins Rampenlicht eines der bedeutendsten Derbys der Welt. Das hat Ryan Naderi geschafft. Der gebürtige Dresdner hat am vergangenen Wochenende das Siegtor im „Old Firm“ für die Glasgow Rangers geschossen. „Ein unbeschreibliches Gefühl, das sich kaum in Worte fassen lässt“, zeigte sich Naderi nach dem Stadtduell mit Erzrivale Celtic Glasgow überwältigt.

Dabei hat Naderi bis zum vergangenen Winter noch für Hansa Rostock gekickt. Im Februar wurde er dann zum teuersten Abgang der Drittliga-Geschichte. 5,5 Millionen Euro investierten die Rangers in den 23-Jährigen. Spätestens jetzt trägt die Investition Früchte.

Naderi ist jetzt schon ein Held in Glasgow

Es war bereits sein viertes Tor im elften Pflichtspiel für den schottischen Traditionsklub. Drei Vorlagen kommen für den Stürmer noch hinzu.

Auch auf internationaler Bühne durfte sich der Derby-Held schon beweisen. Sein Tor im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation gegen FK Jablonec war aber nicht genug, um das Verpassen der europäischen Wettbewerbs zu verhindern.

Ryan Naderi (l.) in Aktion für die Glasgow Rangers Ryan Naderi (l.) in Aktion für die Glasgow Rangers © IMAGO/News Licensing

Nichtsdestotrotz macht der Stürmer in der schottischen Premiership auf sich aufmerksam. Im „Old Firm“ fiel er neben dem Tor insbesondere mit einer Grätsche tief in der eigenen Hälfte auf und wurde von den Rangers-Fans groß bejubelt.

Wohl kein Kandidat für Klopp mehr

Ist Naderi also sogar einer für Jürgen Klopps nächste Kadernominierung? Mit Felix Keidel, Max Rosenfelder, Hennes Behrens und Co. hat der neue Bundestrainer gezeigt, dass er sich nicht davor scheut, auch mal unbekanntere Namen zu berufen.

Allerdings würde der DFB auf einige Hindernisse stoßen, falls man den 23-Jährigen von sich überzeugen wollte. Denn: Naderi wäre für drei Nationalmannschaften spielberechtigt. Sein Vater ist Bulgare und seine Mutter ist Tschechin. Laut übereinstimmenden Medienberichten gab es bisher keinerlei Kontakt mit dem DFB. Für den Shootingstar soll weder Deutschland noch Bulgarien eine Rolle spielen.

DEINE MEINUNG

Pavel Nedved, Sportvorstand des tschechischen Fußballverbandes, setzte den Spekulationen voraussichtlich ein Ende: „Er ist ein Spieler, den wir gerne nominieren wollten. Leider ist das noch nicht möglich, obwohl er die tschechische Staatsangehörigkeit besitzt. Es fehlen noch die letzten administrativen Schritte.“

Bislang konnten die benötigten Dokumente nicht fristgerecht eingereicht werden. Der 1,94 Meter große Angreifer soll aber nach Möglichkeit nachreisen und Tschechien in der Nations League gegen Kroatien, England und Spanien unterstützen. „Ich hoffe und glaube, dass er in naher Zukunft für uns spielen wird“, versicherte Nedved.

Womöglich werden Naderi bald nicht nur die Rangers-Fans zu Füßen liegen, sondern auch die tschechischen.