Offiziell: Deutscher Coach für Salah

Mohamed Salah erhält bei Trabzonspor einen neuen Coach. Thomas Reis wechselt nach einem Kurz-Intermezzo in Bulgarien in die Türkei.

Die Gerüchte haben sich bestätigt. Der deutsche Trainer Thomas Reis kehrt überraschend schnell in die Türkei zurück und wird auch Coach des ägyptischen Fußball-Stars Mohamed Salah. Der ehemalige Trainer des VfL Bochum und von Schalke 04 steht künftig an der Seitenlinie des ambitionierten türkischen Erstligisten Trabzonspor. Das bestätigte der Klub am Donnerstag.

Der 52-jährige Reis hatte erst vor rund zwei Monaten den entthronten bulgarischen Dauermeister Ludogorez Rasgrad übernommen und war dort in neun Ligaspielen ungeschlagen geblieben. Die Qualifikation zur Conference League wurde jedoch verpasst.

Neues Kapitel in der Türkei für Thomas Reis-ipad.jpg Neues Kapitel in der Türkei für Thomas Reis © picture-alliance/Anadolu/SID/Enes Sansar

Zweite Türkei-Station für Reis

Reis hatte zuvor in der Türkei Samsunspor trainiert. Nachdem er den Verein im Sommer 2025 überraschend auf Platz drei in der Liga und anschließend durch die Ligaphase der Conference League geführt hatte, war er dort im Februar entlassen worden. Trabzonspor liegt nach einem mäßigen Start nach fünf Spielen nur auf Platz neun.