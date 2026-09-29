Schlechte Neuigkeiten um Paul Wanner

Rückschlag für Österreich und Ralf Rangnick. In der Nations League fallen für die restlichen Partien gleich zwei Spieler aus.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick muss in den kommenden beiden Spielen der Nations League auf Paul Wanner und Nikolas Veratschnig verzichten. Wie der Österreichische Fußball-Verband (ÖFB) am Dienstag mitteilte, erlitt Mittelfeldspieler Wanner eine Verletzung an der linken Fußsohle und Defensivspieler Veratschnig eine Blessur am rechten Knie.

Die beiden Profis mit Bundesliga-Erfahrung kehren zu ihren Klubs zurück und fehlen Rangnick am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am Sonntag in Pristina gegen Kosovo.

Wanner und Veratschnig zurück zu ihren Klubs

Der beim FC Bayern ausgebildete Wanner war im Sommer 2025 zur PSV Eindhoven gewechselt, zuvor hatte er auch für die SV Elversberg und den 1. FC Heidenheim gespielt. Veratschnig lief von 2024 bis 2026 für den FSV Mainz 05 auf.

Der WM-Sechzehntelfinalist Österreich startete mit zwei 3:1-Erfolgen gegen Israel und den Kosovo in die Liga B der Nations League.

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