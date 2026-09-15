Heftiger Star-Konflikt in Frankreich?

Fliegen in der französischen Nationalmannschaft bald wieder die Fetzen? Nachdem bei der WM noch große Harmonie zu vernehmen war, soll es nun zwischen zwei Superstars gewaltig kriseln.

Mit seinen jüngsten Aussagen über Ousmane Dembélé soll Real-Star Kylian Mbappé in Frankreich für mächtig Unmut gesorgt haben. Ex-Profi Jérôme Rothen behauptete bei RMC Sport, Dembélé habe die Worte seines Nationalmannschaftskollegen als „eine Form des Verrats“ aufgefasst.

„Dembélé hat es sehr schlecht aufgenommen, so viel ist sicher. Er ist sehr wütend auf Kylian Mbappé“, machte der frühere französische Nationalspieler und heutige TV-Kommentator deutlich. Rothen zufolge stehen das Umfeld des PSG-Profis und einige Spieler der Équipe Tricolore bei der Angelegenheit hinter Dembélé.

Zwischen Dembélé und Mbappé soll es kriseln Zwischen Dembélé und Mbappé soll es kriseln © IMAGO/Icon Sportswire

Mbappé-Aussagen sorgen für Wirbel

Auslöser des Ärgers waren offenbar Aussagen Mbappés im Gespräch mit France Football, in denen er seine Ansprüche auf den Ballon d’Or betonte. „Ousmane wurde immer als talentierter Spieler gesehen. Ich wurde immer als der Auserwählte gesehen. Ich war sehr schnell ganz oben. Er hatte einen anderen Weg, mit Verletzungen, aber er hat das sehr gut aufgeholt“, stellte der Real-Star seinen Karriereweg mit jenem von Dembélé gegenüber.

Der amtierende Ballon d’Or-Sieger soll das laut L’Équipe-Angaben als respektlos empfunden haben. „Ich habe während meiner gesamten Karriere hart gearbeitet und nichts gesagt. Ich war nie der ‚Auserwählte‘, aber ich habe viel gearbeitet. Im vergangenen Jahr wurde ich dafür belohnt“, entgegnete Dembélé nach dem Ligaspiel gegen Stade Brest bei Ligue 1+, als er auf seine Ambitionen bei der diesjährigen Vergabe angesprochen wurde.

Dembélé hat wohl mehr Rückendeckung

Rothen warnt nun vor einer „Teilung in zwei Lager“ in der Mannschaft von Nationaltrainer Zinédine Zidane. „Man sagt mir, dass es viele Spieler der französischen Nationalmannschaft gibt, die seine Äußerungen wieder einmal nicht verstehen und eher auf der Seite von Dembélé stehen“, erklärte der 48-Jährige.

Dieser soll bei den Bleus das höhere Standing genießen, wenngleich eigentlich Mbappé der Kapitän ist. „Ousmane ist viel besonnener als Kylian und hat oft als Vermittler zwischen einigen Spielern in der Nationalmannschaft fungiert“, erklärte Rothen die Rolle des PSG-Stars in der Nationalmannschaft.

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Das Auftreten von Mbappé habe hingegen schon früher für Ärger im Team gesorgt. Zwar konnte der Angreifer mit seinen vielen Treffern und seinem tadellosen Verhalten bei der WM die Kritik abschwächen, jedoch droht genau diese nun wieder zu entflammen. „Solche Aussagen werden ihm schaden“, ist sich Rothen sicher.

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Mbappé-Dembélé-Konflikt könnte Ziele in der Nations League gefährden

Im Hinblick auf die kommende Länderspielphase rechnet er mit einer frostigen Atmosphäre zwischen den beiden Offensiv-Stars. „Ich wäre gern eine Fliege an der Wand und würde den Handschlag zwischen Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé sehen. Ich glaube, die Wände würden ein wenig beben“, schilderte er.

Für die Franzosen wäre eine vernünftige Aussprache zwischen Dembélé und Mbappé jedenfalls wünschenswert. In der Nations League warten mit der Türkei, Italien und zweimal Belgien schließlich harte Brocken.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.