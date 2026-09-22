Mbappé erneuert Ballon-d’Or-Forderung

Obwohl er weder mit Real Madrid noch Frankreich Titel holte, sei er die richtige Wahl bei der Auszeichnung für den besten Spieler der Welt.

Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé hat erneut den Ballon d’Or für sich gefordert, obwohl er in der abgelaufenen Saison mit Real Madrid und der Nationalmannschaft ohne Titel geblieben ist. „Sie werden keine Mannschaft in dem Umschlag bekannt geben, sondern einen Spieler“, sagte Mbappé dem Radiosender RFI. Mbappé ist bei der Verleihung am 26. Oktober in London einer der aussichtsreichsten Anwärter auf die Auszeichnung des besten Spielers der Welt.

„Die Fähigkeit, individuell zu glänzen und spektakuläre Momente zu schaffen – das ist es, was den Menschen bei einer Auszeichnung wie dieser besonders auffällt“, sagte der 27-Jährige. Mbappé hatte eine individuell starke Spielzeit hinter sich, in 44 Pflichtspielen für Real erzielte er 42 Tore. Bei der WM in Nordamerika kam er auf zehn Turniertreffer und stieg zum alleinigen WM-Rekordtorschützen auf (22 Tore).

„Ich war Torschützenkönig in allen großen Wettbewerben, und ich glaube, dass dies ein gutes Jahr für mich werden könnte – das spüre ich wirklich“, so Mbappé. Trotzdem landete er mit Real in La Liga nur auf Rang zwei hinter Meister FC Barcelona, in der Champions League war im Viertelfinale gegen Bayern München Schluss, bei der WM wurde Frankreich Vierter.

Neben Mbappé hatte jüngst auch Spaniens Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona den Preis für sich beansprucht. Harry Kane, der in 51 Spielen für Bayern München 61 Tore schoss, gab sich derweil zurückhaltend. Der Engländer gewann mit den Münchnern die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal, erreichte das Halbfinale der Königsklasse und belegte mit der Nationalmannschaft Rang drei bei der WM.