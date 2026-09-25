Barca-Juwel: Nationalspieler trotz Dauer-Zuschauerrolle

Hamza Abdelkarim reist mit Ägypten ab, obwohl er in der Liga bislang nur vier Minuten für den FC Barcelona spielte.

Hamza Abdelkarim ist mit Ägypten zur Länderspielreise aufgebrochen – obwohl der Angreifer bislang lediglich vier Minuten für den FC Barcelona auf dem Platz stand. Der 18-Jährige war bereits bei der WM dabei und kam zum Einsatz. Nun soll er auch bei den Qualifikationsspielen zur Afrikameisterschaft gegen Angola und den Südsudan sowie im Testspiel gegen Südafrika glänzen.

Für einen jungen Spieler, der regelmäßige Einsätze benötigt, ist die Situation durchaus kurios. Bei Barca hat er die Rolle des Dauer-Zuschauers, bei Ägypten winken ihm deutlich mehr Minuten auf dem Rasen. Der Teenager hat ohnehin turbulente Wochen hinter sich. In der Vorbereitung überzeugte der Stürmer und bekam eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2030, ohne jemals eine Minute als Profi für die Katalanen gespielt zu haben.

Hamza Abdelkarim hat seine ersten Pflichtspielminuten für den FC Barcelona absolviert Hamza Abdelkarim hat seine ersten Pflichtspielminuten für den FC Barcelona absolviert © IMAGO/NurPhoto

Der als eher zurückhaltend geltende Ägypter hat sich nach seiner Ankunft in Barcelona im Januar über seine harte Arbeit empfohlen und sich in der Vorbereitung einen Platz bei den Profis erkämpft.

Abdelkarim, den sogar als „Haaland vom Nil“ bezeichnet wird, will seinen Weg beim FC Barcelona nun weitergehen – auch wenn er dabei Geduld braucht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.