Zwei Bundesliga-Talente erstmals im US-Kader

Coach Mauricio Pochettino beruft Cole Campbell und Mathis Albert erstmals für das US-Team.

Cole Campbell von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg und Youngster Mathis Albert vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gehören erstmals zum Aufgebot der US-Nationalmannschaft. Deren Trainer Mauricio Pochettino nominierte die beiden Angreifen wie auch den Leverkusener Malik Tillman für die ersten Länderspiele nach der Heim-WM im Sommer.

Campbell, der in der U17 noch für Island gespielt hatte, kam danach für die USA zum Einsatz und spielte zuletzt für die U23-Auswahl. Nach seinem Wechsel für rund sechs Millionen Euro vom BVB zur SVE gehört Campbell zu den auffälligsten Spielern beim Überraschungsteam.

Der 17 Jahre alte Albert hat in der Bundesliga erst einen Kurzeinsatz für den BVB bestritten, zählt aber zu den größten Talenten des Klubs. Der in Greenville/South Carolina geborene Albert, der die Junioren-Teams der USA seit der U15 durchlaufen hat, besitzt auch die deutsche und französische Staatsbürgerschaft. Da die kommenden Partien ab dem 26. September gegen Peru, Chile, Mexiko und Kanada keine Pflichtspiele sind, könnte Albert danach noch für ein anderes Land auflaufen.

Die USA waren bei der WM im Achtelfinale an Belgien gescheitert. „Jetzt ist es der Beginn eines frischen Neuanfangs für jeden“, sagte Pochettino, der 28 Spieler nominierte, „am wichtigsten ist, das sich jeder dazu bekennt, dieses Land vertreten zu wollen.“

Verletzungsbedingt fehlen einige Stammspieler, darunter der Ex-Dortmunder Christian Pulisic und Folarin Balogun, dessen Rote Karte bei der WM und das folgende Hickhack um die Rücknahme eine riesige (sport)politische Debatte ausgelöst hatte.