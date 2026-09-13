Ein herzzerreißendes Interview

Ein Unfall verändert sein ganzes Leben auf einen Schlag: Der junge Fußballer Mark Verkuijl trauert um die Liebe seines Lebens. In einem bemerkenswerten Interview spricht er erstmals über den schweren Verlust.

Der junge Zweitliga-Spieler Mark Verkuijl hat in einem bewegenden Interview erstmals über den Tod seiner Freundin Elisa gesprochen. Der Mittelfeldspieler der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam befindet sich in tiefer Trauer.

Elisa war im vergangenen Dezember bei einem Lauf in Ede von einem Auto angefahren worden. Mit einem Hubschrauber wurde sie ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Sie wurde nur 21 Jahre alt.

Mark Verkuijl hat die Liebe seines Lebens verloren Mark Verkuijl hat die Liebe seines Lebens verloren © IMAGO / Pro Shots

„Mir geht es ehrlich gesagt nicht gut“, sagte Verkuijl nun in einem Gespräch mit dem niederländischen ESPN: „Es fällt mir sehr schwer, mein Leben weiterzuleben.“

„Sie hätte alles für mich getan“

Der 20-Jährige sprach erstmals öffentlich über den Unfall, der alles veränderte: „Man muss zwar weitermachen, aber eigentlich will man gar nicht weitermachen, weil Elisa leider verstorben ist. Elisa war für mich nicht einfach nur irgendjemand. Sie hätte alles für mich getan. Sie war immer für mich da.“

Nur drei Tage nach dem Tod seiner Freundin stand er wieder auf dem Platz, allerdings nicht als aktiver Spieler. Bei der Partie gegen RKC Waalwijk gedachte Verkuijl seiner Liebsten im Kreise der Mannschaft. Er legte ein Trikot mit dem Namen „Elisa“ im Mittelkreis ab.

Anfang April schnürte er dann erstmals wieder die Fußballschuhe, nun sprach er auch über den großen Verlust: „Elisa war die Liebe meines Lebens. Wenn sie plötzlich stirbt, ist das das Schwerste, was es gibt.“

Außerhalb des Fußballs habe er „also immer noch große Schwierigkeiten. Zum Glück habe ich noch den Fußball, wo ich meinen Kopf ‚auf Null‘ stellen und mich ablenken kann.“