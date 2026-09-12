Dieser Fehlschuss sorgt für Entsetzen

Beim Sieg von Birmingham City gegen Derby County sorgt ein Fehlschuss von Luis Vázquez für Entsetzen. Die britische Presse zeigt sich fassungslos.

Beim 2:1-Sieg von Birmingham City gegen Derby County sorgte vor allem der Fehlschuss von Luis Vázquez für Entsetzen. „Meine Damen und Herren, das ist die größte vergebene Chance der Saison 2026/27“, urteilte unter anderem planetfootball über den kuriosen Fail in der zweiten englischen Liga.

Was war passiert? Derby-Torwart Jacob Widell Zetterström konnte einen Distanzschuss nur abwehren. Der Ball landete direkt vor den Füßen von Vázquez, der völlig frei vor dem leeren Tor stand. Eigentlich hätte er ihn nur noch über die Linie schieben müssen. Doch stattdessen setzte Vázquez den Ball völlig überraschend über die Latte.

Jetzt schon Fehlschuss der Saison 2026/27?

„Bei einem Ball, der so langsam rollte, dass man ihm glatt eine Schleife umbinden hätte können, schaffte es Vázquez irgendwie, ihn über das Tor zu schießen“, kommentierte planetfootball den unglaublichen Fehlschuss.

Auch die Sun zeigte sich fassungslos. Auf Facebook fragten sie: „Wie um alles in der Welt konnte Luis Vázquez von dort aus daneben schießen?!“ Auch das englische Boulevardblatt sah in der Szene einen heißen Kandidaten für den Fehlschuss der Saison 2026/27.

Aufmunternde Worte gab es derweil von Teamkollege Chris Davies. Dieser versuchte, Vázquez nach der Partie wieder aufzubauen: „Ich sagte zu ihm in der Umkleidekabine: ‚Du musst darüber lächeln.‘ Es ist Fußball. Das kann auch den Besten passieren.“