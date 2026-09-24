Dahoud unterschreibt beim Pirlo-Team in Dubai

"Was soll ich sagen?" Diese PK bewegt Social Media

Der 30-Jährige spielt künftig in den Vereinigten Arabischen Emiraten beim Erstliga-Aufsteiger Dubai United.

Der frühere Nationalspieler Mahmoud Dahoud hat fast drei Monate nach seinem Vertragsende bei Eintracht Frankfurt einen neuen Verein gefunden.

Der 30-Jährige spielt künftig in den Vereinigten Arabischen Emiraten für den Erstliga-Aufsteiger Dubai United. Trainer dort ist Ex-Weltmeister Andrea Pirlo, der im Juli kurz vor einem Engagement als italienischer Nationalcoach gestanden hatte.

Mahmoud Dahoud stand bis Sommer bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag Mahmoud Dahoud stand bis Sommer bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag © IMAGO/Schüler

Dahoud freut sich auf neues Kapitel

Dahoud schrieb auf Facebook von „einem neuen Kapitel“ an der Seite von „Zauberer“ Pirlo. Sein Vertrag in Frankfurt war zuvor „in beiderseitigem Einvernehmen“ nicht verlängert worden. Der U21-Europameister von 2017 war im Sommer 2024 aus der Premier League von Brighton & Hove Albion an den Main gewechselt, konnte sich bei der SGE aber nie wirklich als Stammkraft etablieren.

Im Jahr 2020 war Dahoud in zwei Testspielen für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen, ehe seine Karriere ins Stocken geriet. In der Bundesliga hatte er auch für Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart gespielt.