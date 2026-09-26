Chaos nach Gala von Di María

Routinier Ángel Di María hat seinem Jugendklub Rosario Central in der Supercopa Internacional zum Titelgewinn verholfen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß ebnete er seinem Team den Weg. Doch gegen Ende spielen sich unschöne Szenen ab.

Auf die Gala folgte Gewalt: Ángel Di María hat seinen Jugendklub Rosario Central in der argentinischen Supercopa Internacional zum Titelgewinn geführt. Beim 3:1 (2:1)-Erfolg gegen Estudiantes de La Plata brachte der 38-Jährige sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Doch später gerieten Spieler und Betreuer beider Teams im Kabinengang aneinander.

Aber der Reihe nach: Erst brachte Alexis Castro (1.) Estudiantes zunächst in Führung. Doch dann zeigte Altstar Di María, dass er es immer noch kann: Mit einem Freistoß aus gut 25 Metern rechts oben in den Winkel gelang ihm der Ausgleich (23.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte er einen Foulelfmeter zur Führung (45.+12).

Ángel di María traf doppelt für Rosario Central Ángel di María traf doppelt für Rosario Central © IMAGO/NurPhoto

Die Strafstoßentscheidung nach Videobeweis war allerdings umstritten, da Stürmer Enzo Copetti nach einem leichten Rempler sehr theatralisch zu Boden gegangen war. In der Nachspielzeit drängte Estudiantes auf den Ausgleich, doch nach einer Standardsituation sorgte Julian Fernandez (90.+6) mit einem Distanzschuss ins verwaiste Tor für die Entscheidung.

Chaos im Kabinengang – Klub-Präsident Verón attackiert Schiri

Anschließend fingen TV-Kameras ein, wie Spieler und Betreuer beider Mannschaften sich eine heftige Auseinandersetzung im Kabinengang lieferten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Sicherheitspersonal versuchte, die erhitzten Gemüter zu beruhigen.

Estudiantes-Präsident Juan Sebastián Verón stürmte auf den Platz und beschimpfte Schiedsrichter Darío Herrera. Sicherheitskräfte konnten den früheren Nationalspieler zurückhalten.

DEINE MEINUNG

Für Di María ist es bereits der zweite Titelgewinn seit seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub 2025. Im vergangenen Jahr feierte der Offensivstar den Meistertitel in der Primera División. Nun holte er auch den Supercup gegen den Gewinner der Trofeo de Campeones.

Di María war im vergangenen Jahr zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, nachdem er in Europa für Benfica Lissabon, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain und Juventus Turin aufgelaufen war. Mit Real gewann der argentinische Weltmeister von 2022 im Jahr 2014 die Champions League.