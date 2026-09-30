BVB-Talent Mathis Albert erzielt bei seinem Einsatz für die USA einen besonderen Treffer.

Borussia Dortmunds Youngster Mathis Albert hat sich in die Geschichtsbücher Fußball-Nationalmannschaft der USA eingetragen. Im Alter von 17 Jahren und vier Monaten erzielte der Offensivspieler beim 4:2 (1:1)-Erfolg gegen Chile in St. Louis in der Nachspielzeit das vierte Tor und wurde damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der US-Auswahl. Das BVB-Talent löst Christian Pulisic als jüngsten US-Torschützen ab.

Die USA, die bei der Heim-WM im Sommer im Achtelfinale an Belgien gescheitert waren, waren in ihrem zweiten Auftritt nach dem Turnier durch Sebastian Berhalter zunächst in Führung gegangen. Diego Ulloa und Maximiliano Gutiérrez drehten die Partie zwischenzeitlich. Der erst 18-jährige Julian Hall sorgte für den Ausgleich, ehe Chris Richards die Gastgeber erneut in Führung brachte. Albert setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

WM-Co-Gastgeber Mexiko kam derweil in Harrison/New Jersey nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Peru hinaus. Mexiko und die USA treffen in der Nacht zu Sonntag (4.00 Uhr/MESZ) in Glendale/Arizona aufeinander.