BVB-Juwel schreibt US-Geschichte

Die USA feiern den nächsten Erfolg im Testspiel-Doppelpack. BVB-Juwel Mathis Albert schreibt dabei Geschichte und sorgt mit einer Bestmarke für den besonderen Höhepunkt des Abends.

Die USA haben auch ihr zweites Länderspiel innerhalb weniger Tage gewonnen. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino setzte sich in der Nacht zu Dienstag in St. Louis mit 4:2 (1:1) gegen Chile durch. Matchwinner war unter anderem Mathis Albert von Borussia Dortmund, der mit seinem Treffer in der Nachspielzeit einen historischen Rekord aufstellte.

Nachdem das Dortmund-Juwel in der 71. Minute zu seinem erst zweiten Länderspiel beim Zwischenstand von 2:2 eingewechselt worden war, traf zunächst Ex-Bayern-Talent Chris Richards zur erneuten Führung (72.), ehe die große Stunde von Albert schlug. Im Alter von 17 Jahren, vier Monaten und acht Tagen erzielte er als jüngster US-Torschütze den 4:2-Endstand.

17 years. 4 months. 8 days.



Mathis Albert is the youngest goal scorer in USMNT history! pic.twitter.com/N5GpZtD75s — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 30, 2026

Albert löst Christian Pulisic ab

Dabei musste der Angreifer noch kurz zittern, denn eine Hereingabe von der linken Seite setzte er akrobatisch unter die Latte und der Ball sprang knapp hinter der Torlinie auf. Erst nach kurzem Abwarten zeigte Schiedsrichter Jorge Abraham Camacho Peregrina mithilfe der Torlinientechnik auf den Mittelpunkt.

Albert kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus und wurde nach seinem Treffer von seinen Mitspielern geherzt. Mit seinem Tor löste er Christian Pulisic als jüngsten Torschützen der Geschichte der US-Nationalmannschaft ab, der bei seinem ersten Länderspieltreffer 17 Jahre, acht Monate und elf Tage alt war.

USA drehen das Spiel

Zunächst hatten die Gastgeber die Partie durch Sebastian Berhalter in die richtige Richtung gelenkt (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Diego Ulloa jedoch der Ausgleich für Chile (45.). Nach dem Seitenwechsel gerieten die USA sogar in Rückstand, als Maximiliano Gutierrez zum 2:1 für die Gäste traf (49.).

Die Amerikaner zeigten anschließend aber eine starke Reaktion. Julian Hall erzielte in seinem zweiten Länderspiel bereits seinen zweiten Treffer und glich die Begegnung aus (51.). Damit ist er Mit 18 Jahren, sechs Monaten und fünf Tagen der jüngste US-Profi, der in seinen ersten beiden A-Nationalspielen jeweils getroffen hat.

DEINE MEINUNG

„Es war großartig, mit einigen fantastischen Spielern auf dem Platz zu stehen“, sagte Hall bei TNT Sports. „Sie haben mich in die richtigen Positionen gebracht, und ich gebe einfach mein Bestes, um die Chancen zu verwerten.“

Pochettino fordert mehr Glaube an seine Mannschaft

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mehr, mehr, mehr, viel mehr an das Talent der Spieler hier in den USA glaube als manche Leute, die in den Medien darüber sprechen“, sagte Pochettino nach dem Spiel.

Er fügte hinzu: „Es ist so wichtig, dass die Menschen wirklich an den Prozess glauben, den Spielern vertrauen und sie respektieren. Wenn ein Spieler gut spielt, fällt es leicht, Gutes über ihn zu sagen; aber wenn er keine gute Leistung bringt, ist es in Ordnung zu sagen: ‚Du hast nicht gut gespielt‘, aber etwas ganz anderes ist es, den Spieler zu missachten.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.