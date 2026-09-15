So wird Messi verabschiedet

Lionel Messi wird aus der argentinischen Nationalmannschaft verabschiedet. Der Superstar bekommt im Monumental-Stadion in Buenos Aires nochmal die ganz große Bühne.

Die Ära ohne Lionel Messi beginnt für Argentiniens Nationalmannschaft – mit Lionel Messi. Der achtmalige Weltfußballer erhält im anstehenden Länderspielfenster einen offiziellen Abschied, das teilte Argentiniens Verband AFA am Dienstagabend mit.

Am 6. Oktober wird Messi im Test gegen Benin dabei sein, Schauplatz ist das Monumental-Stadion in Buenos Aires. In den Tagen zuvor absolviert Argentinien zudem Länderspiele gegen Bolivien (30. September in Córdoba) und gegen Burkina Faso (3. Oktober in Buenos Aires). Die drei Tests sind die ersten Länderspiele nach Messis Rücktritt aus der Nationalmannschaft Ende August.

Lionel Messi wird noch ein letztes Mal das Trikot der Albiceleste tragen Lionel Messi wird noch ein letztes Mal das Trikot der Albiceleste tragen © IMAGO/NurPhoto

„Den Abschied, den er verdient“

Messi solle nun „den Abschied bekommen, den er wirklich verdient, hier in Argentinien“, sagte AFA-Präsident Claudio Tapia in einem Video auf X. Messi hatte nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) und einiger Bedenkzeit die Entscheidung zum Rücktritt getroffen, 21 Jahre war er zuvor für sein Land aufgelaufen.

In diese Zeit fallen unter anderem das verlorene WM-Finale gegen Deutschland in Brasilien 2014 sowie der lang ersehnte Triumph in Katar 2022 gegen Frankreich. 2021 und 2024 führte Messi die Albiceleste zum Sieg bei der Copa América.

Argentinien: Messi ein letztes Mal im Kader

Nun steht der 39-Jährige doch noch ein letztes Mal im Kader von Nationaltrainer Lionel Scaloni. Andere WM-Stars dürften in den Tests gegen Bolivien, Burkina Faso und Benin aufseiten der Argentinier dagegen fehlen.

Die wilden Szenen unmittelbar nach dem Endspiel gegen Spanien hatten teils lange Sperren nach sich gezogen: Mittelfeldspieler Leandro Paredes wurde für zehn Spiele aus dem Verkehr gezogen, Nahuel Molina für sieben Partien, Thiago Almada wurde für ein Spiel gesperrt.