Kretzschmar hofft auf WM-Schub: „Handball noch zu provinziell“

Der Handball und die Bundesliga haben noch viele Modernisierungsmöglichkeiten, sagt die deutsche Ikone.

Der frühere Nationalspieler Stefan Kretzschmar sieht in der bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft eine große Chance für die langfristige Entwicklung des Handballs in Deutschland. „Eine Euphorie wird entstehen, hundertprozentig“, sagte Kretzschmar im Rahmen des Powwow-Festivals in Düsseldorf – aber: „Wir müssen hoffen, dass es keine Euphorie nur für den Januar bleibt, sondern dass wir uns als Sportart darüber hinaus positionieren als Nummer zwei hinter dem großen Fußball.“

Viel Entwicklungspotenzial sieht der 53-Jährige vor allem bei der Bundesliga, der „NBA des Handballs“, wie er sagt. Sportlich sei die HBL zwar die mit Abstand stärkste Liga. Doch es gelte am Produkt und am Event zu arbeiten. „Da ist der Handball noch zu provinziell in meinen Augen. Zu viele Werbepartner auf dem Trikot, wir sehen nicht klar aus, wir sehen grafisch nicht attraktiv aus“, kritisierte Kretzschmar.

Auch der LED-Boden, der beim Final Four des DHB-Pokals zum Einsatz gekommen war, würde einen „Riesenschritt“ bedeuten: „Wir haben schon viele Modernisierungsmöglichkeiten in unserem Sport – die müssen wir jetzt einfach nutzen.“

Das Heimturnier beginnt für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am 13. Januar gegen Tunesien in München. Das Finale steigt am 31. Januar in Köln.