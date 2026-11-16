Comeback bei der Heim-WM? Pekeler spricht über Rückkehr

Nach seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft könnte Hendrik Pekeler theoretisch bei der Heim-WM 2027 sein Comeback feiern. Doch wie realistisch ist dieses Szenario? Der 35-Jährige bezieht Stellung.

Nach 122 Einsätzen und satten 210 Toren für die deutsche Nationalmannschaft und mit dem Europameistertitel 2016 und der Bronzemedaille von Olympia 2016 im Gepäck hatte Hendrik Pekeler im Januar 2024 seinen Rücktritt aus der deutschen Handball-Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Wie der DHB am Freitag jedoch überraschend mitteilte, steht der Kieler Kreisläufer im vorläufigen 35-köpfigen Kader für die Heim-WM 2027, den Bundestrainer Alfred Gislason nominiert hat. Doch wie realistisch ist ein Comeback des 35 Jahre alten Routiniers wirklich?

„Alfred hat mich schon öfter gefragt, ob ich in den 35er-Kader zurückkomme. Er möchte mich einfach gerne als Notfall da drauf haben“, erklärt Pekeler im Gespräch mit handball-world. Hintergrund: Nur wer im vorzeitigen Kaderverzeichnis gelistet ist, darf bei der Weltmeisterschaft im Januar 2027 (13. bis 31. Januar) wirklich die Platte betreten.

2024 trat Henrik Pekeler aus der deutschen Nationalmannschaft zurück 2024 trat Henrik Pekeler aus der deutschen Nationalmannschaft zurück © IMAGO/wolf-sportfoto

Bundestrainer Gislason, der seinen Vertrag beim DHB im Mai dieses Jahres verlängert hatte, muss deshalb im Voraus planen. Seine Überlegung: Sollte sich einer der gesetzten Stamm-Kreisläufer verletzen, möchte der 67-Jährige auf dieser Position auf Erfahrung setzen. „Das ist der einzige Grund, warum ich auf der Liste stehe“, erklärte Pekeler seine Reservistenrolle in der deutschen Nationalmannschaft.

„Ich hoffe, dass die Jungs fit bleiben und die Leute, mit denen Alfred plant, die Heim-WM spielen dürfen“, so der Abwehrchef des THW Kiel.

Gislason? „Hat mich schon öfter gefragt“

Dass der Bundestrainer ihn für den vorläufigen WM-Kader nominieren würde, sei für den 35-Jährigen keine Überraschung gewesen. „Ich wusste schon, dass er irgendwann fragen wird“, befand Pekeler. „Er war bei Filip Jichas Verabschiedung in der Halle und dann hat er nach dem Spiel schon gesagt, wir müssen mal wieder telefonieren“, verriet er. „Da war mir schon klar, worauf das hinausläuft.“

Nach acht Jahren als Co- und Cheftrainer hatte Kiel Filip Jicha im Juni 2026 freigestellt. Im September dieses Jahres war er nach dem knappen 29:26-Erfolg der Zebras über die TSV Hannover-Burgdorf zeremoniell verabschiedet und in die klubeigene Hall-of-Fame aufgenommen worden. Neuer Cheftrainer in Kiel ist seit Sommer Börge Lund.

DEINE MEINUNG

Finale Entscheidung um Pekeler im Dezember

Das langjährige Vertrauen und die gute Beziehung zum Bundestrainer schätze Pekeler sehr. Dennoch sei dem 35-Jährigen auch bewusst: „Ich bin natürlich länger nicht dabei. Viele, mit denen ich zusammengespielt habe, sind gar nicht mehr im Team“.

Für welche Spieler sich Gislason final entscheidet, wird der 67-Jährige voraussichtlich am 14. Dezember verkünden. Welchen Entschluss der Bundestrainer auch immer fassen wird, für Pekeler ist klar: Auf die Nominierten wartet „ein unfassbares Ereignis“.