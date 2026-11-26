Nachdem sein Vertrag beim THW Kiel nicht verlängert wurde, unterschreibt Andreas Wolff einen Vierjahresvertrag bei einem Ligakonkurrenten.

Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff (35) wechselt 2028 innerhalb der Bundesliga vom THW Kiel zum VfL Gummersbach. Das gab der Tabellenfünfte am Donnerstag bekannt. Schon zuvor galt Gummersbach laut Medienberichten als heißer Kandidat.

Erst am Mittwochabend hatte der THW bekannt gegeben, den Vertrag mit dem Europameister von 2016 nicht zu verlängern. In Gummersbach unterschreibt Wolff einen Vierjahresvertrag.

Unterschreibt in Gummersbach: Andreas Wolff Unterschreibt in Gummersbach: Andreas Wolff © VfL Gummersbach/VfL Gummersbach/adrijan

„Ich bin nach wie vor ein ambitionierter Handballspieler und möchte meine Karriere nicht ohne deutschen Meistertitel beenden “ , sagte Wolff: „Den Verantwortlichen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, den Verein wieder dahin zu führen, wo er hingehört, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Weg noch weiter nach oben führt.“

„Ein großer Tag für den VfL Gummersbach“

Der 199-malige Nationaltorhüter war erstmals nach dem EM-Triumph 2016 nach Kiel gewechselt und kehrte nach einer Zwischenstation beim polnischen Spitzenclub Industria Kielce vor zwei Jahren zurück. Er wurde unter anderem viermal polnischer Meister, dreimal DHB-Pokalsieger und gewann einmal den EHF-Pokal. 2022 und 2023 erreichte Wolff mit Kielce zudem das Finale der Champions League.

„Heute ist ein großer Tag für den VfL Gummersbach“, sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler: „Wir haben vor vier Jahren noch in der zweiten Liga gespielt, haben uns jetzt in den Europapokal vorgearbeitet und können einen Transfer realisieren, von dem wir damals nicht einmal zu träumen gewagt hätten.“

Schon vor wenigen Wochen hatten Medien über einen möglichen Wechselwunsch von Wolff berichtet. Als mögliche Klubs wurden unter anderem die Füchse Berlin und Gummersbach gehandelt – aus Berlin allerdings kam schnell ein Dementi.