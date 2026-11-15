Klarer Sieg gegen Flensburg: Magdeburg springt an die Spitze

Angeführt von Omar Ingi Magnusson gewinnt der SC Magdeburg das Topspiel in eigener Halle deutlich - und übernimmt die Tabellenführung.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat die Niederlage des Rekordmeisters THW Kiel genutzt und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen.

Nachdem Kiel am Samstag bei Pokalsieger Füchse Berlin Punkte verloren hatte, trumpfte der SCM am Sonntag in der zweiten Spitzenbegegnung des 12. Spieltags groß auf: Das Team von Trainer Bennet Wiegert besiegte Verfolger SG Flensburg-Handewitt 37:29 (20:14).

Mit 14 Treffern war der überragende Omar Ingi Magnusson bester Werfer des Meisters, Simon Pytlick erzielte zehn Tore für die Gäste. Magdeburg (22:2 Punkte) liegt nun einen Pluspunkt vor Kiel (21:5), das bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Flensburg (19:5) hat vier Zähler Rückstand, Berlin steht mit einem Spiel weniger bei 16:6 Punkten.

Kiel-Niederlage ebnet Magdeburg den Weg

Durch das 25:28 (14:12) des THW in Berlin war schon vor dem Anwurf in Magdeburg klar, dass der Sieger die Tabellenführung übernehmen würde. „Dieses Ziel reicht in der Ansprache, um die Jungs von der Leine zu lassen“, sagte SCM-Trainer Wiegert.

Vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason lag Magdeburg zunächst hinten (2:4/5. Minute). Doch die Gastgeber steigerten sich schnell, glichen zügig aus (4:4/8.) und zogen schon zur Pause konsequent davon. Im zweiten Durchgang ließ der effiziente SCM nichts mehr anbrennen.