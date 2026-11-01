HBL: Melsungen feiert Zittersieg im Hessenderby

Beim HBL-Schlusslicht HSG Wetzlar setzen sich Johannes Golla und Co. am Ende nur knapp durch.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat im Kampf um die Europapokalplätze den vierten Tabellenrang erobert. Im Hessenderby beim sieglosen Schlusslicht HSG Wetzlar zitterte sich das Team um DHB-Kapitän Johannes Golla zu einem 25:24 (13:10)-Sieg und kletterte nach dem siebten Saisonsieg im elften Spiel am TBV Lemgo Lippe vorbei.

Das gelang auch den Füchsen Berlin. Das Team aus der Hauptstadt gewann beim ThSV Eisenach nach einer Energieleistung in der zweiten Hälfte mit 32:29 (10:16), Berlin ist nun Fünfter und hat noch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz. Einaml mehr stach Welthandballer Mathias Gidsel heraus. Der Däne erzielte zwölf Treffer und war damit bester Werfer der Partie.

Für Melsungen war vier Tage nach dem Einzug in die Champions-League-Hauptrunde durch ein Remis bei Vardar Skopje Florian Drosten mit sechs Treffern bester Werfer. Auf der Gegenseite kamen Tristan Kirschner und Josip Simic auf je vier Tore.