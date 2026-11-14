Handball live: Füchse Berlin gegen THW Kiel im Free-TV

von SPORT1
14.11.2026 • 12:30 Uhr
Spiel Highlights zu THW Kiel - TVB Stuttgart
6:04
Dyn

Spiel Highlights zu THW Kiel - TVB Stuttgart

In der Handball-Bundesliga ist der Tabellenführer THW Kiel bei den Füchsen Berlin zu Gast. So können Sie das Spiel live im Free-TV und Stream verfolgen.

Am Samstag, 14. November 2026, steht in der Handball-Bundesliga eines der ganz großen Topspiele an. Die Füchse Berlin empfangen den THW Kiel. Anwurf ist um 15.55 Uhr.

Handball live: So können Sie das Spiel im Free-TV und Stream verfolgen

  • TV: ARD
  • Stream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Joyn und Dyn
  • News: SPORT1.de und in der SPORT1-App
THW Kiel-Torwart Andreas Wolff und Mitspieler bedanken sich bei den Fans
THW Kiel-Torwart Andreas Wolff und Mitspieler bedanken sich bei den FansTHW Kiel-Torwart Andreas Wolff und Mitspieler bedanken sich bei den Fans© IMAGO/Eibner

Die Ausgangslage vor dem Topspiel

Mit zehn Siegen aus zwölf Spielen steht der THW Kiel an der Tabellenspitze (der SC Magdeburg hat allerdings einen Verlustpunkt weniger) und will im Kampf um die Deutsche Meisterschaft weitere wichtige Punkte sammeln.

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Die Füchse stehen mit sieben Siegen aus zehn Spielen auf Platz fünf und wollen den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren.

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