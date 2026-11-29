Die SG Flensburg-Handewitt holt den nächsten Sieg. Beim schwierigen Auswärtsspiel in Stuttgart setzt sich das Topteam erst gegen Ende ab.

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga dem Spitzenduo auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic gewann am Sonntag ein umkämpftes Spiel beim TVB Stuttgart mit 34:31 (15:15) und festigte mit nun 23:5 Punkten den dritten Tabellenplatz.

Spitzenreiter THW Kiel (25:5) hat bereits ein Spiel mehr absolviert und könnte am Abend noch vom SC Magdeburg (24:2) überholt werden: Der Meister empfängt ab 18.00 Uhr den ThSV Eisenach.

Simon Pytlick überzeugte mit neun Treffern Simon Pytlick überzeugte mit neun Treffern © IMAGO/wolf-sportfoto

Grgic zeigt sich zufrieden

„Stuttgart ist eine super eingestellte Mannschaft, sehr kreativ, gut in den Zweikämpfen“, sagte Nationalspieler Marco Grgic bei Dyn: „Das hat uns Probleme bereitet. Wir konnten dann aber ein, zwei technische Fehler gut nutzen und sind Schritt für Schritt reingekommen.“

Flensburg musste vor 5371 Fans in der Porsche-Arena schwer für den Sieg arbeiten, setzte sich erst in der Schlussphase etwas ab.

Simon Pytlick war mit neun Toren bester Werfer des Spiels, auch Emil Jakobsen und Grgic (je 8) überzeugten in der Offensive der Gäste. Stuttgarts bester Torschütze war Routinier Kai Häfner mit sieben Toren. Der TVB steht weiter im Mittelfeld der Tabelle.