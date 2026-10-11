Im kleinen Derby setzt sich der Rekordmeister durch und klettert in der Tabelle.

Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt dem Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga auf den Fersen.

Das kleine Derby gegen den HC Hamburg gewannen die Kieler am Sonntag 26:19 (11:11) und sprangen mit dem siebten Saisonsieg (15:3 Punkte) am SC Magdeburg vorbei auf den zweiten Tabellenrang.

Der Meister (14:2) hat aber eine Begegnung weniger absolviert, genau wie die noch ungeschlagenen Flensburger (15:1). Bester Werfer für die Gastgeber in einer umkämpften Partie in der Kieler Ostseehalle war Julian Köster mit acht Toren. Frederik Bo Andersen kam auf sieben Treffer für den HCH um Trainer Torsten Jansen, der weiter auf den zweiten Saisonsieg warten muss.