Starker THW beendet Erlangens Heimserie

Im 23. Duell beider Teams kommt der Sieger zum 23. Mal aus Kiel. Der Rekordmeister setzt sich wieder an die Spitze.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat dem HC Erlangen die erste Heimniederlage der Saison zugefügt. Die Zebras gewannen dank einer starken ersten Hälfte mit 36:31 (20:14) und setzten sich zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Im 23. Duell beider Teams hieß der Sieger zum 23. Mal Kiel.

„Wir wussten, was auf uns zukommt. Erlangen hatte sehr viel Selbstvertrauen. Aber wir haben heute von vorne bis hinten den Fokus behalten“, sagte Kiels Linksaußen Vincent Büchner bei Dyn.

Lukas Zerbe war Kiels bester Werfer Lukas Zerbe war Kiels bester Werfer © IMAGO/Philipp Szyza

Der THW lag in Nürnberg schnell 3:0 vorn und gab die Führung im gesamten Spielverlauf nicht mehr ab – auch wenn der Vorsprung nach der Pause auf zwischenzeitlich vier Tore schmolz.

Kiel jubelt: Zerbe und Wolff überragen

Bester THW-Werfer war Lukas Zerbe mit neun Treffern, zudem überragte Nationaltorhüter Andreas Wolff mit zehn Paraden. Für den HCE, bei dem Sebastian Firnhaber eine Rote Karte sah, (19.) war Marek Nissen achtmal erfolgreich.

Nach dem neunten Sieg im elften Spiel liegt Kiel vor der SG Flensburg-Handewitt in Führung. Der Nordrivale, der am Sonntag (15.00 Uhr) in Gummersbach zu Gast ist, hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert.