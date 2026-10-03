Die Zebras bleiben in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga - dank einer starken zweiten Hälfte und Andreas Wolff.

Nach zwei sieglosen Spielen ist der Rekordchampion THW Kiel in der Handball-Bundesliga (HBL) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Das Team um Julian Köster setzte sich gegen dessen alte Kollegen vom VfL Gummersbach mit 29:26 (13:15) durch. Nach dem Remis im Nordduell gegen die SG Flensburg-Handewitt (31:31) und der klaren Pleite beim Meister SC Magdeburg (26:32) behauptete Kiel somit seinen Platz in der Spitzengruppe.

Wolff glänzt mit Paraden

Entscheidenden Anteil hatte Andreas Wolff. Nach dem Rückstand zur Pause nahmen der Nationaltorhüter und die Kieler Defensive den Gästen jeglichen Schwung.

Gummersbach gelangen in der zweiten Hälfte nur noch elf Treffer, Wolff glänzte mit 14 Paraden über den gesamten Spielverlauf. Bester Werfer war Domen Makuc mit acht Treffern.