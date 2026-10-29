Nach seiner Ablösung im April kehrt der frühere Kapitän in eine zentrale sportliche Rolle zurück. Der Verein stellt sich breiter auf.

Rolle rückwärts bei den Rhein-Neckar Löwen: Klubikone Uwe Gensheimer übernimmt im Management des Handball-Bundesligisten künftig wieder eine führende Rolle.

Der langjährige Nationalmannschaftskapitän wird Direktor Sport bei den Löwen und soll sich insbesondere um die Kaderentwicklung und die Integration junger Spieler kümmern. Dies teilte der Verein im Zuge einer umfassenden Neustrukturierung mit.

Uwe Gensheimer ist künftig wieder Löwen-Kaderplaner Uwe Gensheimer ist künftig wieder Löwen-Kaderplaner © picture-alliance/foto2press/SID/Oliver Zimmermann

„Ich freue mich, die Löwen in meiner neuen Rolle wieder nah an der Mannschaft weiterentwickeln zu können. Ich bin mir sicher, dass wir mit dem neuen Team und der neuen Struktur die richtigen Stellschrauben für eine erfolgreiche Zukunft drehen können“, sagte Gensheimer. Die strategische Verantwortung übernimmt künftig Andre Bechtold als Aufsichtsrat Sport und sportlicher Vorgesetzter.

Gensheimer war als Sportlicher Leiter abgelöst worden

Für Gensheimer ist es eine Rückkehr in die sportliche Führung. Nach dem Karriereende im Sommer 2024 hatte der frühere Linksaußen den Posten des Sportlichen Leiters übernommen, im April 2026 war er jedoch abgelöst worden. Während der damalige Cheftrainer Maik Machulla die Kaderplanung übernahm, sollte Gensheimer unter anderem bei der Internationalisierung, dem Scouting-Netzwerk und der strategischen Entwicklung unterstützen. Zweieinhalb Wochen nach der Entlassung Machullas erhält Gensheimer nun seine Befugnisse zurück.

„Er verkörpert die Werte unseres Klubs wie kaum ein anderer und soll die Löwen mit seiner sportlichen Expertise wieder in prägender Position weiterentwickeln“, sagte Aufsichtsrat Bechtold.

DEINE MEINUNG

Löwen wollen Übergang zum Profibereich erleichtern

Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen. Martin Berger, bislang U19-Trainer und Nachwuchskoordinator, wird Co-Trainer von Michel Abt. Niklas Domanski, bisher für das Athletiktraining der Junglöwen zuständig, übernimmt diese Aufgabe künftig auch bei den Profis. Neuer U19-Trainer wird der ehemalige Nationalspieler Holger Löhr.

Mit der Neuaufstellung wollen die Löwen die Zusammenarbeit zwischen Nachwuchs- und Profibereich stärken. Langfristig soll die Mannschaft wieder um die Spitzenplätze mitspielen.