Der bisherige Chefcoach Maik Machulla muss nach acht Saisonpartien gehen.

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich nach einem schwachen Saisonstart in der Handball-Bundesliga von Trainer Maik Machulla getrennt. Den Posten des 49-Jährigen übernimmt ab sofort der bisherige Co-Trainer Michel Abt, dies teilte der Klub am Montag mit.

„Trotz vieler guter Ansätze und einer starken Vorbereitung ist es dem Team in der bisherigen Pflichtspielsaison nicht gelungen, positive Ergebnisse zu erzielen“, sagte Geschäftsführer Holger Bacher: „Dies und die zuletzt enttäuschende Leistung im Heimspiel gegen Eisenach hat zu der Entscheidung geführt, Maik Machulla mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.“

Maik Machulla ist nicht länger Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen Maik Machulla ist nicht länger Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen © IMAGO/foto2press

Machulla führte Flensburg zu zwei Meisterschaften

Gegen Eisenach hatten die Löwen am Freitag vor eigener Kulisse mit 29:33 verloren und damit im achten HBL-Spiel die vierte Niederlage kassiert. Machulla, der als Trainer die SG Flensburg-Handewitt zu zwei Meisterschaften geführt hatte, musste schließlich die Entscheidung gegen eine Fortsetzung seiner Arbeit akzeptieren.

„Ich habe die tägliche Zusammenarbeit mit den Jungs sehr geschätzt und bin weiterhin von ihrer Qualität und ihrem Potenzial überzeugt“, sagte er: „Besonders der Mannschaft wünsche ich, dass sie sich für ihre harte Arbeit belohnt und die Erfolge einfährt, die in ihr stecken.“