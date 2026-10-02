Nach Wechsel-Wunsch: Berater trennen sich von DHB-Kapitän Golla

Johannes Golla will zurück nach Flensburg. Ausgerechnet mitten in den Diskussionen um seinen Wechselwunsch endet nach mehr als zehn Jahren die Zusammenarbeit mit seiner Berateragentur.

Neue Entwicklung um Johannes Golla: Kurz nachdem bekannt wurde, dass der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft nach wenigen Monaten bei der MT Melsungen zur SG Flensburg-Handewitt zurückkehren möchte, haben sich dessen Berater von ihm getrennt.

Gollas langjährige Agentur „inteamsports“ verkündete bei Instagram das Ende der Zusammenarbeit. „Nach über zehn Jahren sehr erfolgreicher, gemeinsamer Zeit beenden wir mit sofortiger Wirkung unsere Zusammenarbeit mit Johannes Golla, Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft“, hieß es dort kurz und knapp.

Johannes Golla spielt erst seit drei Monaten in Melsungen Johannes Golla spielt erst seit drei Monaten in Melsungen © IMAGO/Beautiful Sports

Ob die Trennung in Zusammenhang mit Gollas Wechselwunsch steht oder bereits vorher beschlossen worden war, ist bislang unklar. Offen ist auch, wer den 28-Jährigen bei den nun anstehenden Gesprächen vertreten wird.

Golla überrascht mit Wechselwunsch

Golla zieht es nur drei Monate nach seinem Wechsel von Flensburg zur MT Melsungen zurück in den Norden. Laut der Bild soll der Kreisläufer dem Verein mitgeteilt haben, aus seinem bis 30. Juni 2031 laufenden Vertrag aus familiären Gründen vorzeitig aussteigen zu wollen.

Neben MT-Sportvorstand Jesper Larsson, der den Wechselwunsch gegenüber der Boulevardzeitung bestätigt hatte, äußerten sich inzwischen auch die Flensburger. „Ich kann bestätigen, dass Johannes nach Flensburg zurückkehren möchte. Er ist mit diesem Wunsch auf uns zugekommen“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf dem SHZ.

DEINE MEINUNG

Golla war erst im Sommer nach acht Jahren in Flensburg nach Melsungen gewechselt, wo er bereits von 2015 bis 2018 gespielt hatte. Auch für diese Entscheidung hatte es familiäre Gründe gegeben.

Melsungen und Flensburg sollen bereits Gespräche führen

Golla würde durch den Umzug wieder näher an seiner südhessischen Heimat wohnen, hatte die MT im Dezember 2024 in einer Pressemitteilung erklärt.

Nach Bild-Informationen führen Melsungen und Flensburg bereits Gespräche. Für einen Wechsel schon im nächsten Jahr müssten die Norddeutschen aber tief in die Tasche greifen, demnach soll die MT eine Ablöse von mindestens 1,5 Millionen Euro für einen Transfer im Sommer 2027 fordern.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)