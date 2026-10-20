MT Melsungen holt Persson aus Göppingen – Kristopans geht

Der European-League-Sieger bastelt jetzt schon an seinem Kader für die kommende Saison.

Handball-Bundesligist MT Melsungen bedient sich beim Ligakonkurrenten Frisch Auf Göppingen und verpflichtet den schwedischen Rückraumspieler Erik Persson. Der 28 Jahre alte Linkshänder wechselt nächsten Sommer ablösefrei zur MT und erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2029, wie Melsungen am Dienstag bekannt gab. Persson soll den lettischen Rückraumriesen Dainis Kristopans (2,15 m) ersetzen. Der Vertrag mit dem 36-Jährigen wird nicht verlängert.

„Nach guten Gesprächen mit Jesper (Larsson) und Jaron (Siewert) hatte ich schnell das Gefühl, dass die MT der richtige Verein für mich ist“, sagte Persson über die Verhandlungen mit dem Sportvorstand und dem zukünftigen Trainer seines neuen Klubs: „Bei der MT wird sehr professionell gearbeitet und eine klare langfristige Vision verfolgt.“

Seit der Saison 2023/24 spielt Persson für Göppingen in der Bundesliga und hat bislang in 115 Pflichtspielen 350 Tore erzielt. Er folgt im rechten Rückraum auf Kristopans, dessen Abgang nach der Saison Melsungen im gleichen Atemzug mit der Neuverpflichtung Perssons verkündete. Derzeit fehlt Kristopans Melsungen mit einer Knieverletzung.

Göppingen hat mit dem Norweger David Walstad im Rückraum ebenfalls bereits Ersatz für Persson gefunden. Walstad (21) gilt als großes Talent und wechselt zur nächsten Saison vom norwegischen Erstligisten Drammen HK zu Frisch Auf.