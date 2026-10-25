Der Nationalspieler der Füchse Berlin kehrt nach Kreuzbandriss im rechten Knie zurück.

Fast genau nach einem Jahr gibt Handball-Nationalspieler Fabian Wiede sein Comeback bei den Füchsen Berlin. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr/Dyn) im Bundesligaspiel gegen die HSG Wetzlar steht der 32-Jährige ertmals seit seiner schweren Knieverletzung wieder auf der Platte. Am 23. Oktober 2025 hatte sich der Rückraumspieler in der Champions League beim HC Vezprem in Ungarn einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

Der 91-malige Nationalspieler, für den 362 Bundesligaspiele mit 1067 Toren zu Buche stehen, arbeitete hart in der Reha. Nach 367 Tagen läuft Wiede wieder für die Füchse auf.