Der Handball-Meister ist nach dem Sieg gegen den HC Erlangen wieder Tabellenführer.

Meister SC Magdeburg ist nach einer dominanten Leistung erneut an die Spitze der Handball-Bundesliga gestürmt. Die Titelverteidiger um Trainer Bennet Wiegert gewannen das Duell gegen den zuletzt formstarken HC Erlangen mit 35:28 (19:11) und feierten so den siebten Sieg in acht Liga-Spielen.

Maßgeblich daran beteiligt war Omar Ingi Magnusson als bester Werfer mit neun Toren. Die Tabellenspitze gehört somit wieder den Magdeburgern, allerdings haben sie bereits ein Spiel mehr als die noch ungeschlagene SG Flensburg-Handewitt absolviert. Die Nordlichter haben in der laufenden Saison als einziger Klub der Liga bei einem Remis noch keine Niederlage kassiert.

Nach dem klaren Erfolg gegen Spitzenkonkurrent THW Kiel vor wenigen Tagen begann Magdeburg vor heimischer Kulisse mit viel Selbstvertrauen. Bereits zur Pause spielte der SCM einen komfortablen Vorsprung heraus.