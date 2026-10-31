Handball: Kiel übernimmt erneut Tabellenspitze

Der starke THW Kiel lässt vor heimischer Kulisse wenig zu und darf sich über die erneute Tabellenführung freuen.

Der THW Kiel hat im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga (HBL) erneut vorlegt. Der deutsche Rekordmeister zeigte beim 33:22 (17:12) gegen den TVB Stuttgart eine hochdominante Vorstellung, durch den fünften Erfolg in Serie schnappte sich das Team von Trainer Börge Lund mit nun 21:3 Punkten vorläufig wieder die Pole Position. Der von der Spitze verdrängte Nordrivale SG Flensburg-Handewitt hat allerdings ein Spiel weniger absolviert (19:3).

Vor heimischem Publikum erarbeitete sich der THW nach ausgeglichenem Beginn erst gegen Ende der ersten Hälfte einen größeren Vorsprung, Verlass war dabei vor allem auf den stark parierenden Gonzalo Pérez de Vargas. In Durchgang zwei drehte der Nordklub dann richtig auf: Neben ihrem überragenden Torwart, der insgesamt 15 Paraden zeigte, konnten sich die Kieler dabei auch auf Lukas Zerbe als besten Werfer verlassen.