Die Entscheidung ist Teil des personellen Umbruchs beim DHB-Pokalsieger.

Bundesligist Füchse Berlin und Kapitän Max Darj gehen nach fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der Hauptstadtklub am Sonntag mitteilte, wird der Vertrag des schwedischen Kreisläufers nicht verlängert, auch die Klausel für ein weiteres Jahr wird nicht gezogen.

„Wir haben mit Max fantastische Jahre gehabt und tolle Erfolge gefeiert. Nach der Übernahme des Amtes von Paul Drux war und ist er ein großartiger Kapitän“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Die Entscheidung ist Teil des personellen Umbruchs beim DHB-Pokalsieger, der seinen Kader für die Zukunft aufstellen will.

Darj folgte in Berlin auf Drux

Der 35 Jahre alte Defensivspezialist war 2022 vom Bergischen HC an die Spree gewechselt. Als Paul Drux 2024 verletzungsbedingt seine Karriere beenden musste, übernahm Darj das Kapitänsamt und prägte in dieser Rolle die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte entscheidend mit.

So führte er die Berliner im Vorjahr zum ersten deutschen Meistertitel, ehe im April dieses Jahres der Sieg im DHB-Pokal folgte.