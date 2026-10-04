Der DHB-Kapitän begründet seinen Wunsch mit der Sorge um seine mentale Gesundheit.

Nach den Diskussionen über eine schnelle Rückkehr zur SG Flensburg-Handewitt hat sich DHB-Kapitän Johannes Golla erstmals öffentlich zu seinem Wechselwunsch zu Wort gemeldet. „Menschen, die mich gut kennen, haben längst gesehen, dass es mittlerweile nicht mehr ’nur‘ Heimweh ist, sondern meine mentale Gesundheit ernsthaft gefährdet ist“, schrieb der 28-Jährige bei Instagram. Er sei sich „im Klaren darüber, dass die Entscheidung für den Vertrag in Melsungen verfrüht war.“

Golla, der erst im Sommer nach acht Jahren in Flensburg zur MT Melsungen und damit in die Nähe seiner südhessischen Heimat gewechselt war, verstehe die Enttäuschung der Fans und „auch die Aussage, dass Verträge erfüllt werden sollten“. Dies erscheine ihm in seiner jetzigen Situation allerdings „unmöglich“.

Johannes Golla richtete sich mit offenen Worten an die Handball-Fans Johannes Golla richtete sich mit offenen Worten an die Handball-Fans © Instagram/johgolla

„Das letzte Jahr war für uns außerordentlich schwer“, schrieb der Kreisläufer weiter. „Der Abschied von Flensburg und all den geliebten Menschen dort hinterlässt Spuren. Deshalb habe ich offen und aufrichtig das Gespräch mit Melsungen gesucht und mich dabei ehrlich und so verletzlich wie noch nie gezeigt.“

DHB-Kapitän Golla von Fans mit Pfiffen empfangen

Als jemand „der den Handball liebt seitdem er ein kleines Kind ist, gebe ich seit mehr als zehn Jahren immer 100 Prozent“, erklärte er: „Das möchte ich auch in Zukunft. Das kann ich aber nur, wenn es mir gut geht. Und mir kann es nur gut gehen, wenn ich nicht nur auf körperliche, sondern auch auf mentale Gesundheit achte und für mich selbst und meine Familie einstehe.“

Sein Ex-Klub hatte zuletzt Verständnis für Gollas Wunsch geäußert. „Natürlich unterstützen wir Johannes. Er ist eine Legende in unserem Verein“, sagte der Sportliche Leiter der SG, Ljubomir Vranjes, Golla soll in Melsungen eine Art Ausstiegsklausel haben. Erste Verhandlungen zwischen Melsungen und Flensburg haben bereits stattgefunden, „aber da haben sie eine Absage bekommen“, sagte MT-Sportvorstand Jesper Larsson. Beim Heimspiel der MT gegen die TSV Hannover-Burgdorf am Samstagabend war Golla mit Pfiffen von den Melsunger Fans empfangen worden.