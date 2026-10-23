Handball: Gaugisch lässt EM-Tür für Smits nach Babypause offen

Die langjährige Leistungsträgerin Smits ist vor wenigen Wochen erstmals Mutter geworden.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch hat keine 50 Tage vor der EM die Tür für Xenia Smits weiter offen gelassen. „Wenn sie bereit ist, auf dem Niveau zu spielen, dann denken wir natürlich über diese Möglichkeit nach. Aber das ist ja auch nicht so einfach, wenn man so lange nicht auf dem Niveau war“, sagte Gaugisch am Freitag in einer Medienrunde.

Die langjährige Leistungsträgerin Smits (32) war vor wenigen Wochen erstmals Mutter geworden, für ihren dänischen Klub Odense hat die Vizeweltmeisterin seither noch nicht gespielt. „Sie muss erstmal wieder im Klub auf die Platte kommen, eine Trainingshärte erreichen, ein bisschen Kontinuität haben. Und die Zeit geben wir ihr, ganz klar“, sagte Gaugisch.

Deutschland startet am 4. Dezember im slowakischen Bratislava gegen Schweden in die EM. Zuvor warten im Rahmen der „Golden League“ am Samstag (16.00 Uhr) gegen Gastgeber Dänemark und am Sonntag (13.30 Uhr/beide ProSieben MAXX und Dyn) gegen die Niederlande zwei echte Härtetests.

Gaugisch erwartet von den Partien einen Fingerzeig für die EM. „Nur wenn wir die Bestleistung erreichen, haben wir eine Chance gegen diese Mannschaften. Das ist, glaube ich, unstrittig“, sagte er: „Wichtig ist, dass wir nicht abheben, dass wir nicht sagen: Okay, wir sind Vizeweltmeister geworden, jetzt läuft das Ding von selber.“