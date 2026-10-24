Handball, Frauen: Dänemark vs. Deutschland heute live im Free-TV & Livestream

Gut einen Monat vor Beginn der Handball-EM wartet auf die DHB-Frauen mit dem Testspiel gegen Dänemark ein echter Gradmesser.

Vom 3. bis 20. Dezember findet in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei die Handball-Europameisterschaft der Frauen statt. Auch die deutsche Auswahl ist für die Endrunde qualifiziert.

Bevor es bei der EM ernst wird, stehen für das Team von Cheftrainer Markus Gaugisch aber noch Testspiele auf dem Programm. Im Rahmen der „Golden League“, einem Vier-Nationen-Freundschaftsturnier, warten auf die DHB-Auswahl dabei zwei Top-Duelle.

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Am Samstag, 24. Oktober, treffen die deutschen Damen in der SFJ Bank Arena in Odense ab 16 Uhr auf Dänemark. Nur einen Tag später wartet der Nachbar aus den Niederlanden.

Die Däninnen sind dabei ein echter Gradmesser für die deutsche Auswahl. Bei den vergangenen beiden Europameisterschaften gelang dem Team aus Skandinavien jeweils der Einzug in das Finale.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Dänemark und Deutschland fand übrigens im April 2025 statt und endete mit einem 29:26 für Deutschland. Die sechs Partien zuvor gewann allerdings der nördliche Nachbar.