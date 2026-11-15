Champions League: BVB zurück in der Erfolgsspur

Nach zwei Niederlagen in Folge feiern die Handballerinnen aus Dortmund wieder einen Sieg.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund sind in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Niederlagen in Folge gewann der BVB dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte 26:25 (10:13) bei OTP Group Buducnost aus Montenegro. Beste Werferin der Gäste war Nationalspielerin Alina Grijseels mit sieben Toren.

Mit dem vierten Sieg der Saison bleibt Dortmund im Rennen um die K.o.-Runde. Die ersten beiden Teams der zwei Achtergruppen qualifizieren sich in der Champions League direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in einer Playoff-Runde.