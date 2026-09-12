Blomberg-Lippe und BVB verlieren

Nach dem zweiten Spieltag der Champions League bleiben die deutschen Teams punktlos.

Die deutschen Handballerinnen bleiben in der Champions League nach dem zweiten Spieltag ohne Punktgewinn. Die deutschen Meisterinnen von der HSG Blomberg-Lippe verloren beim 23:27 (9:10) gegen Storhamar HE aus Norwegen ebenso ihr zweites Spiel wie Borussia Dortmund beim 24:34 (12:17) bei Brest Bretagne HB in Frankreich.

In Lemgo war Nieke Kühne mit sechs Treffern die beste Werferin der HSG. Für Dortmund trafen Alina Grijseels und Kelly Vollebregt je viermal.

In den beiden Achtergruppen – Dortmund spielt in Gruppe A, Blomberg-Lippe in B – qualifizieren sich die ersten beiden Teams direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in einer Playoff-Runde.