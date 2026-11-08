Der Spielmacher ist krank und kann heute Abend gegen die Slowakei nicht spielen. Für Bundestrainer Gislason fällt damit eine Option im Rückraum weg.

Deutschlands Handballer müssen kurzfristig auf Spielmacher Juri Knorr verzichten. Der Rückraumspieler fällt für das zweite Qualifikationsspiel zur EM 2028 am heutigen Sonntagabend gegen Gastgeber Slowakei krankheitsbedingt aus.

Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) rund 75 Minuten vor der Partie mit. Knorr sei „nicht spielfähig“, eine genauere Diagnose wurde nicht mitgeteilt.

Für die deutsche Auswahl steht in Prešov das zweite Spiel auf dem Weg zur Europameisterschaft 2028 an. Die erste Partie hatte Deutschland am vergangenen Donnerstag mit 42:32 in Berlin gegen Belgien gewonnen, Knorr kam auf vier Treffer. Das Duell gegen die Slowakei ist das letzte Länderspiel des Jahres.