Handball: Smits-Comeback macht Hoffnung auf EM-Einsatz

Die Nationalspielerin kehrt drei Wochen vor der EM aufs Spielfeld zurück.

Handball-Nationalspielerin Xenia Smits hat nach ihrer Babypause ihr Comeback gefeiert. Die 32 Jahre alte Rückraumspielerin kehrte beim 31:29-Sieg ihres dänischen Klubs Odense Handbold gegen Kopenhagen zurück aufs Spielfeld und schürte damit Hoffnungen auf einen EM-Einsatz für Deutschland. Ende August war Smits erstmals Mutter geworden.

„Ich bin glücklich, wieder Handball spielen und wieder mit der Mannschaft arbeiten zu können“, sagte Smits freudestrahlend nach der Partie auf Odenses Instagramkanal: „Aber es gibt noch viel zu tun, ich bin noch nicht fertig.“ Bereits am kommenden Wochenende steht mit dem Duell gegen ihren ehemaligen Klub Metz der nächste Einsatz auf dem Programm, am Horizont wartet womöglich die EM-Teilnahme.

Bundestrainer Markus Gaugisch verfolgt die Entwicklung der Rückraumspielerin genau. Smits fehlt zwar im zunächst nominierten 16-köpfigen EM-Aufgebot, steht aber im erweiterten 35er-Kader und könnte für den Saison-Höhepunkt im Dezember jederzeit nachrücken.

„Wir haben immer betont, dass wir Xenia die Zeit geben, die sie braucht. Von daher gibt es von unserer Seite keinen Druck“, sagte Gaugisch bei der Kaderbekanntgabe Ende Oktober. Smits hatte dem SID gegenüber erklärt: „Wenn ich eine Hilfe sein kann, dann bin ich immer bereit.“

Die Entscheidung über eine Teilnahme hängt von ihrer weiteren Entwicklung ab. Deutschland startet am 4. Dezember in Bratislava gegen Schweden in die EM, die unmittelbare Turnier-Vorbereitung des DHB-Teams beginnt am 23. November. Nach WM-Silber will die deutsche Mannschaft bei der EM-Endrunde erneut um die Medaillen mitspielen.

Smits, eine gebürtige Belgierin, absolvierte bislang 156 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 362 Tore. Das WM-Finale gegen Norwegen (20:23) am 14. Dezember 2025 war ihr bis dato letztes Spiel mit dem Adler auf der Brust.